Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:47
Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı
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