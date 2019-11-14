Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı