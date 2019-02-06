Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı

Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı.

Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı. Toplantıda Koalisyon Heyet Başkanlarının katılımı ile aile fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
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