Çavuşoğlu, Deaş Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Aile Fotoğrafı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumuna katıldı. Toplantıda Koalisyon Heyet Başkanlarının katılımı ile aile fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA