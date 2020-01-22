Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

22.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:21
Çavuşoğlu, Davos'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere 'nin Davos kasabasına gelen Dışişleri Bakanı , Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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