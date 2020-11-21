Çavuşoğlu DATÜB heyetini kabul etti
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Çavuşoğlu DATÜB heyetini kabul etti

21.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:50
Çavuşoğlu DATÜB heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette DATÜB'ün en son yaptığı çalışmaları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na anlatarak devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, ise yaptığı açıklamada, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyetini ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sürecinde verdiği üst düzey destekten dolayı teşekkür etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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