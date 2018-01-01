Çavuşoğlu'dan Yenil Yıl Mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla vatandaşlar ve görevi başındaki polislerle beraber girdi.



Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret edip yeni yılını kutlayan Çavuşoğlu, ardından Çekirge Polis Merkezinde görevi başındaki polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Çavuşoğlu'na ziyaretlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve milletvekilleri katıldı. Çekirge Polis Merkezinde konuşma yapan Çavuşoğlu, "Sizlerin yeni yılınızı tebrik ediyorum ve ikinci olarak tabi en önemli konu kötü alışkanlıkları madde bağımlıkları ile ilgili olarak son dönemlerde Bursa'daki polisimizin bütün birimleri ile beraber sahada ve masa başında verilen mücadeleler neticesinde önemli sonuçlara ve neticelere ulaştığımızın farkındayız. Bu anlamda Türkiye'de mücadele konusunda Bursa'mızın ikinci sırada yer aldığını da biliyorum. Bu bakımdan görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekküre ediyoruz. Netice itibari ile geleceğimiz ve istikbalimiz olarak nitelendirdiğimiz genç nesillerimizin bu tür kapanların tuzağına maruz kalması çok acı verici ama bunlarla mücadele etmek tabi ki tek boyutlu olarak güvenlik görevlilerimizin uhdesindeki bir konu değil. Bu işin sosyal, ekonomik, güvenlik, rehabilitasyon ve sağlık gibi faktörleri var. Hükümetimiz bu noktada bir uyuşturucuyla mücadele üst kurulu oluşturdu. Uzun süredir bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor sonuç aşamasına yaklaşılmış durumda bir eylem planı çerçevesinde gerek güvenlik bakımından gerek yasal mevzuat bakımından gerekse rehabilitasyon sağlık noktasında yapılacak işlerle atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı hazırlayacak. Ben tabi burada yılbaşı gecesi birçok insan bu akşam evinde veyahut dostları ile birlikte bu geceyi kutlarken anarken ne derseniz deyin polis arkadaşlarımızın ailelerinden ayrı görev başında olmaları sebebi ile bu akşam sizleri ziyaret ettim. Onlara destek ve güç vermek için onları unutmadığımızı yaptıkları görevin ne kadar ulvi bir amaca matuf olduğunu anlatmak için buraya geldim. Çok teşekkür ediyorum bu vesile ile Türkiye'mizin yeni yılında yılını tebrik ediyorum" dedi.



2017 yılının son üçüncü çeyrekte yüzde 11.1'lik büyüme ile beraber Türkiye'nin çok önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Yıl sonu dördüncü çeyrek ile beraber inşallah ortalama yüzde 7'yi tutturacağımız bir büyüme ile 2017 yılını kapatacağız. 2017 yılında acı tatlı günlerimiz oldu kayıplarımız oldu. Özellikle bu manada şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet her an yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak bundan hiç şüphemiz yok. Bütün hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleştiriliyor. Gerek uluslararası planda gerekse yurt içinde attığımız adımlar geliştirdiğimiz siyaset ve politikalar bunun belgesi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Başbakanımızın da öncülüğünde Allah nasip ederse 2018 yılında milletimizin huzur ve refahını geliştirmek muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkarmak gibi bir hedefimiz olan Türkiye'yi bu noktada bir basamak daha yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Buna da siyasetçisiyle bürokrasisiyle kamu personeli ile özel istihdamıyla sanayicisiyle gerçekten çok önemli. Birkaç gündür Bursa'da önemli etkinliklerin altına da imza atıyoruz. BTSO Başkanlığımız Bursa'nın Enleri programı ile Bursa'ya değer katanları bu noktada ödüllendirme projesini gerçekleştirmiş oldu. Biz de oraya katıldık. Dolayısıyla bu anlamda Bursa'ya Türkiye'ye omuz veren en ufak da olsa katkı koyan bütün insanımız bizim için baş tacıdır" şeklinde konuştu.



Tüm Bursalıların yeni yılını kutladığını ifade eden Başkan Aktaş, "2017'nin deyim yerindeyse son saatindeyiz. Tabi bir takvim yılı bitti yeni bir takvim yılı başlıyor. Öncelikle 2018 yılının ülkemiz insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. İnşallah kazasız belasız sorunsuz felaketlerin olmadığı savaşların olmadığı kan ve gözyaşının olmadığı huzurlu bir yıl olur. Özellikle ülkemizin etrafındaki sıkıntıları biliyoruz. Bununda ülkemize tesirlerini biliyoruz inşallah bunların hiç olmadığı bir yıl olur. Bu akşam bir dizi ziyaretler yaptık, halkımızla selamlaştık, tokalaştık. Tabi insanlar çok mutlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Belki de tatil akşamının heyecanı da var tabi insanlarda çünkü nihayetinde yarın mesai yok tatil temennimiz ümidimiz sorun olmadan herkes evinde çoluk çocuğunun yanında kazasız belasız bir sene geçirsin gün geçirsin ama takdir edersiniz ki birileri de hastanede şifa arıyorlar şifa arayanlara şifa dileklerimizi ifade ettik" diye konuştu. - BURSA