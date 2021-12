Çavuşoğlu'dan Ukrayna-Rusya açıklaması: Sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Letonya'nın başkenti Riga'da hem Ukrayna hem de Rusya'ya sükunet ve gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Riga'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, hem Ukrayna hem de Rusya'nın dışişleri bakanları ile temas halinde olduğunu ifade ederek, "Her iki tarafla da temas halindeyiz ve sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk. Geçenlerde her iki ülkenin dışişleri bakanları Lavrov ve Dmitro Kuleba ile görüştüm. Cuma günü, Cumhurbaşkanım, Rusya Devlet Başkan Putin ile konuşacak. Bugün ve yarın Stockholm'de Dmitro'yu göreceğim, Lavrov'u da yarın Stockholm'de göreceğim. Bu yüzden her iki tarafla da sükunet ve gerilimin azaltılmasını tavsiye eden temaslar halindeyiz" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye genişlemeden yanadır. Türkiye diğer komşu ülkelerin üyeliğinden yanadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere bizlerin zirvede ve NATO Bakanlar Toplantısı'nda üzerinde durduğumuz nokta budur" ifadelerini kullandı.