Çavuşoğlu'dan Trump'ın Ypg Talimatıyla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı vermesiyle ilgili olarak, "Sürgüne zorla göçe gönderilen çok insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım" dedi.