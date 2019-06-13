Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 mektubu tepkisi: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gönderdiği mektuba değinerek, "Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Türkiye'de bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Ankara'da Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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