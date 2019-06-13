Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 mektubu tepkisi: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 mektubu tepkisi: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gönderdiği mektuba değinerek, "Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez" dedi

Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 mektubu tepkisi: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Türkiye'de bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Ankara'da Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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