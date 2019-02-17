Çavuşoğlu: "Daha Yolun Başlangıcında Olduğumuzu ve Hedeflerimizin Büyük Olduğunu Unutmayacağız"

Çavuşoğlu: "Daha Yolun Başlangıcında Olduğumuzu ve Hedeflerimizin Büyük Olduğunu Unutmayacağız"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi -Salondan detaylar -Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
-Salondan detaylar
-Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et