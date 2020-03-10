Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri
Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:55
Anadolu Ajansı Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Kaynak: AA
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