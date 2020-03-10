Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri - Haber
Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Kazancı, Güncel

Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:55
Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

Anadolu Ajansı Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Demet Akalın Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Sergen Yalçın İsmail Kartal Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki görüşmeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:18:38. #1.15#