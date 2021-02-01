Çavuşoğlu: "Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır"
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Çavuşoğlu: "Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır"

01.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:13

AK Parti Antalya İl Kongresi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Antalya İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Antalya İl Kongresi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Antalya İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (1)

Çavuşoğlu: 'Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır'
Çavuşoğlu: 'Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır'
Çavuşoğlu: 'Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır'
Çavuşoğlu: 'Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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