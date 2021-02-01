Çavuşoğlu: "Cumhur İttifakı'nın bir ferdi olmak ayrıcalıktır"
01.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:13
AK Parti Antalya İl Kongresi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Antalya İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Antalya İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş