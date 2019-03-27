Çavuşoğlu, Çorlu'da Cumhur İttifakı Adaylarına Destek İstedi

Cumhur İttifakı Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili tarafından Çorlu Perşembe Pazarı mevkiinde düzenlenen mitinge katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin Tekirdağ adayı Mestan Özcan ve Çorlu adayı Serkan Erçili'ye destek istedi.

"İttifaklar bizim sayemizde oldu" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde ittifaklar kuruluyor. Ama biz ittifakımızı cumhurla, halkla, milletle ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduk. O ittifakın içerisinde CHP var tamam problem yok. O ittifakın içerisinde İYİ Parti var, problem yok. O ittifakın içerisinde Saadet Partisi var, problem yok ama neden HDP'ye muhtaç kaldınız? Bak Kürt kardeşlerimize de lafımız yok. Tekirdağ'da da yaşayan çok sayıda Kürt kardeşlerimiz var. Onlar da bu devletin bu milletin asli unsurudur, birinci sınıf insandır, kardeşimizdir. Biz hep beraber bir milletiz. Nerede olursa olsun, Türkiye'de ve ötesinde Irak'ta, Suriye'de, İran'da olsun, Kürt kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Biz onlarla birlikte verdik Kurtuluş Savaşı mücadelesini. Biz Çanakkale Zaferi'ni, destanını birlikte yazdık. O yüzden Kürt kardeşlerimize lafımız yok. Ama HDP Kürt kardeşlerimizin hakkını savunan bir parti değildir. HDP yüzde 100 PKK'nın kontrolünde bir partidir, doğru mu?" dedi.

"Neden listelerinize PKK'nın belirlediği adamları aldınız"

Mecliste bütçe görüşmelerinde söylemedim mi yüzlerine hayır öyle değiliz diyebildiler mi diyemediler şeklinde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK'dan habersiz bir adım atabilir mi? Pekiyi hadi diyelim o da bir parti. Bu parti ne diyor, ben sırtımı Kandil'e dayadım benim arkamda PKK var diyor mu? Pekiyi dağdaki PKK, Kandil'de de biliyorsunuz rahat vermiyoruz. Bir bir onları da gömüyoruz oralara, gömmeye de devam edeceğiz o teröristleri. Dağdaki PKK bu zillet ittifakı için kampanya yapıyor mu, oy istiyor mu? FETÖ gece gündüz bu zillet ittifakını destekliyor mu? Hem de nasıl destekliyor. FETÖ tek umudu bu zillet ittifakının kazanması, tek umudu. Pekiyi PKK ile neden ittifak kurdunuz. Neden FETÖ ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? Neden FETÖ bu ittifakı yönetiyor. Artık PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor musunuz? Eğer görüyorsanız sizi kim zorladı. Sizi bu terör örgütleri ile ittifak kurmaya kim zorladı. Arkasın kim var, kim yönetiyor. Üst akıl dediğimiz, o sizi yöneten bir araya getiren çok zıt siyasi partilerle, terör örgütlerini ve hainleri bir araya getiren kimdir? O güç nedir, Bunun cevabını vermek zorundasınız. Bunu izah etmek zorundasınız. Neden listelerinize PKK'nın belirlediği adamları aldınız" diye konuştu.

"Ne kadar hain varsa o ittifakın içinde o yüzden zillet ittifakı diyoruz"

Bugün o listelere baktığımız zaman 325 tane kişi var diyen Bakan Çavuşoğlu, "İstihbaratımızın tespit ettiği, yalan, dolan, iftira yok. PKK iltisaklı İY Parti'nin listesinde, Saadet Partisi'nin listesinde ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde. Bunların hepsini yüzde 100 hepsini PKK belirlemiştir. Çünkü artık PKK bölücü gündemini ve rantı o yerleştirdiği terörist uzantıları sayesinde büyükşehirlerimizde aramaya başladı. Bölücü gündemine devam etmek istiyor. Çünkü kayyum atadığımız yerlerdeki HDP'li belediyeleri artık yok. Oradan paralar kandile, dağa gitmiyor. Şimdi o isimlerle birlikte dağlara kaynak aktarmak istiyorlar. O yüzden bu kadar ismi yerleştirdiler. HDP'nin eş başkanı neydi onun ismi Temelli, adamın açık açık bu partileri şimdiden tehdit etmeye başladığını görüyorsunuz. Diyor ki benim oylarımla seçildiğini bileceksin, İstanbul'daki adaya ve Ankara'daki adaya. Benden habersiz, hiçbir adım atamazsın diyor. Neden cevap veremiyorsunuz buna, korktuğunuzdan mı, arkasında başka bir şey mi var? Bu soruları soruyorum çünkü cevabını öğrenmek milletimizin hakkı. Ama cevap veren yok. Pekiyi vatanını, milletini seven Çorlulular, Tekirdağlılar bunlara izin verecek miyiz? 31 Mart'ta bunlara öyle bir ders verecek ki milletimiz artık çalışmadan, üretmeden bir yerde duramayacaklarını Çorlu'da Tekirdağ'da görecekler. 31 Mart'ta özellikle vatanına, milletine bağlı CHP'li, SP'li, İYİ Partili seçmen, partilerine öyle bir ders verecek ki, millet yerine terör örgütleri ile ittifak kurmanın ne demek olduğunu öğrenecekler. Sadece PKK olsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar bölücü varsa ne kadar hain varsa o ittifakın içinde o yüzden zillet ittifakı diyoruz" şeklinde konuştu.

"31 Mart sadece şehirlerimiz için değil ülkemizin bekası için de önemli bir seçim"

"31 Mart sadece şehirlerimiz için değil ülkemizin bekası için de önemli bir seçimdir" diyen Çavuşoğlu, "Çorlu, Tekirdağ 31 Mart'ta ülkemizin bekasına sahip çıkacak mı? 31 Mart seçimleri Türkiye'nin istikrarı için hayati derecede önemli bir seçimdir. Biz gücümüzü niye birleştirdik. Bu terör örgütleri dahil Türkiye'ye yönelik Türk milletine yönelik tehditler hala var. Biz beka deyince bunlar beka yok diyor. Neden beka yok diyorsun. İki sebebi olabilir, ya kol kola girdiğin bu PKK'yı artık terör örgütü olarak görmüyorsun, o yüzden beka yok diyorsun ya da bunlardan korkuyorsun o yüzden beka yok diyorsun bunun da cevabını ver. Bu terör örgütleri Türkiye'ye yönelik emellerinden vaz mı geçtiler neden yok diyorsun?" dedi.

"Kime şikayet ediyorsun, efendine mi şikayet ediyorsun Türkiye'yi"

"Atatürk'ün kurduğu partinin ilkelerinden biri de milliyetçiliktir nerede kaldı Milliyetçilik" diye soran Çavuşoğlu, "Giderek marjinalleşmişsin. Madem Atatürk'ün partisisin neden yüzde 20 ile 25 aradı oy alabiliyorsun neden? Çünkü siz yoldan çıkmışsınız yoldan. Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin ondan sonra gideceksin yurt dışında gidip Türkiye'yi şikayet edeceksin. Gece gündüz HDP ile beraber bunlar Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Kimi kime şikayet ediyorsun sen. İnsan kendi vatanını şikayet mi eder başkasına? Düşündüğünü söyle, özgürce söyle her gün hakaret ediyorsun Cumhurbaşkanımıza, bir de fikir söyle düşünceni söyle niye gidip dışarıda şikayet ediyorsun. Kime şikayet ediyorsun, efendine mi şikayet ediyorsun Türkiye'yi, Türk milletini mi şikayet ediyorsun. İşte bunlara haddini bildireceğiz" diye konuştu.

Çorlu Havaalanı'nın adının Çorlu Atatürk Havaalanı olarak değiştirilmesi

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız geldiği zaman müjdeyi verdi mi? Çorlu'nun Havaalanının adını değiştirdi mi? Ne oldu Çorlu Havaalanın ismi, Çorlu Atatürk Havaalanı oldu. Atatürk'ün isminin böyle yaşatacaksın. Bu sabah tabelalarımız asıldı. Sabah Ankara'ya bir uçak gitti ama eğer bu uçakta siyasi yoksa ilk uçağın siyasisi ben olacağım. En azından ilk uçan bakan ben oluyorum orada. İnşallah Çorlu havaalanımız da büyütmemiz lazım. İnşallah buradan balkanlara, burada çok sayıda vatandaşlarımız var. Balkanlarla buluşturmak için uçakların başlaması gerekir." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA