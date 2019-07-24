Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in salona girmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Gazetecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA
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