Çavuşoğlu-Colindres ortak basın toplantısı - Colindres
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşması Gaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in konuşması
Gaztecilerden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA
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