Çavuşoğlu Çinli Yıldız Will Liu İle Görüştü

Görüşmelerde Çin ve Türkiye arasında kültür ve turizm bağlarının kuvvetlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Will Liu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşmesinin ardından ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsünün konuğu olarak Türkiye'ye gelen Çinli oyuncu ve yapımcı Will Liu ile turizm ve Türkiye'nin tanıtımı konularını ele aldı. Mevlüt Çavuşoğlu, Will Liu ile Türkiye'nin 3 milyon Çinli turisti ağırlama hedefini ve Türkiye'nin Çin'de tanıtımı konularını görüştü. Haftada 75 milyon izleyicisiyle Çin'de reyting rekorları kıran ve 800 kişilik ekibi bulunan TV programı "Baba Nereye?"nin başrol oyuncusu Will Liu, ailesi ve 11 kişilik gözlem ekibiyle Türkiye'nin tarihî ve turistik yerlerini ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından, "Baba Nereye?" adlı programın Türkiye'de de çekilmesi bekleniyor.

"Türkiye'de film çekin"

Will Liu, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığını da ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile bir araya gelen Will Liu, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Çin'de önemli temaslarda bulunduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Çin'in en ünlü sanatçılarından birinin aynı günlerde Bakanlığa gelmesinin de güzel bir tevafuk olduğunu belirtti.

Yayman, Çinlileri Türkiye'de misafir etmek istediklerini belirterek bu buluşmayı gerçekleştirdiği için Yunus Emre Enstitüsü Başkanına özel teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin dizi film ihracatında dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Hüseyin Yayman, Anadolu'nun medeniyetlerin merkezi olduğunu söyleyerek, Will Liu'ya film çekimi teklifinde bulundu. Yayman, Türkiye'de bir proje gerçekleştirmesi durumunda her konuda bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

Will Liu: Türkiye'de olmaktan çok mutluyum

Çin'in en çok izlenen reality show programı "Baba Nereye?"nin ana karakteri olan dünyaca ünlü Çinli oyuncu ve film yapımcısı Will Liu da Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Will Liu, "Bizim için gizemli bir ülke olan Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye başladığımız için çok heyecanlıyız. Burada projelere imza atmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Şeref Ateş: Bu tür ziyaretler, halklar arasındaki ilişkilere katkı sağlar

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Türkiye ile Çin halklarının arasındaki dostluğun sürebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsünün çok çalışması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ateş, şöyle konuştu: "Çağımızda insanlar yüz yüze iletişim yerine ekran üzerinden birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Bu açıdan Çin'in önemli simalarını burada ağırlamak bizim için önemli. Özellikle ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Sinema Genel Müdürlüğünün sinema, ve film alanında Türkiye'nin çok büyük yatırımları var. Türkiye ile birlikte ya da Türkiye'de yapılan çekimlerle ilgili çok ciddi oranda teşvikler var. Enstitü olarak alanımız kültür, kültürel etkileşim olduğu için Türkiye'de bizlerle gerçekleştirmek istediğiniz projeler konusunda Sayın Bakanımıza sorular yöneltebilirsiniz. Bu buluşma, bu tür işbirliklerine de fırsat verir diye umuyorum."

Heyette bulunan oyuncu Will Liu'nun eşi, çocukları ve babasıyla çektiği şovu beğendiğini dile getiren Başkan Ateş, "İnsanlık için güzel bir örnek varsa biz bunu Çin'den de alırız. Çünkü bizim öğretimizde 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' düsturu var. Bu ziyaretin halklar arasındaki ilişkilere katkı vereceğini ümit ediyorum." dedi.

TRT'deki görüşmelerinin ardından Ankara'daki son görüşmesini tamamlayan Will Liu, ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.