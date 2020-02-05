Çavuşoğlu: 'Çin Vatandaşlarının Mağdur Edilmesini İstemeyiz'
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Çavuşoğlu: 'Çin Vatandaşlarının Mağdur Edilmesini İstemeyiz'

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından Çin kaynaklı Corona virüsü salgınıyla ilgili "Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz.

05.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:46

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 'la görüşmesinin ardından Çin kaynaklı Corona virüsü salgınıyla ilgili "Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Çin vatandaşlarının da güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için birlikte çalışacağız ve gereken adımları atacağız" dedi



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: Çavuşoğlu: 'Çin Vatandaşlarının Mağdur Edilmesini İstemeyiz'
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