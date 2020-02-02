Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...
Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
02.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:01
Soru soran basın mensubu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA