Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...
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Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...

Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

02.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:01
Çavuşoğlu:

Soru soran basın mensubu

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "(Çin'in Vuhan kentinde yaşan Türk vatandaşlar) Büyükelçiliğimiz her gün e-mail...
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