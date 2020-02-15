Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Kaynak: AA