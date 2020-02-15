: Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Kaynak: AA

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