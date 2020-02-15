Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

15.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:34
Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , bu yıl 56'ncısı düzenlenen Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği 'nın Münih kentinde Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
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