Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi'ye taziyelerini iletti
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Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi'ye taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye taziyelerini iletti.

16.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:08
Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi'ye taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı , korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye taziyelerini iletti.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, ilave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduklarını kaydetti. Görüşmede Uygur Türkleri'nin durumu da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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