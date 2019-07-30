Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüTayland (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Tayland (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Kaynak: DHA
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