Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.


Kaynak: DHA
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