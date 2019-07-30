Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Kaynak: DHA
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