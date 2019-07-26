Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunma üzere geldiği Tayland'da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunma üzere geldiği Tayland'da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.
Kaynak: DHA
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