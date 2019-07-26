Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü

Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunma üzere geldiği Tayland'da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.

Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunma üzere geldiği Tayland'da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü.

Kaynak: DHA
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