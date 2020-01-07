Çavuşoğlu, cezayirli mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile görüştüCezayir, (DHA)- İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:52
Çavuşoğlu, cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Cezayir, ()- İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı , Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Kaynak: DHA
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