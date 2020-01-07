Çavuşoğlu, cezayirli mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile görüştüCezayir, (DHA)- İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:52
Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
Cezayir, (DHA)- İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.
Kaynak: DHA