Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:34
İkili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.
Görüntü Dökümü
----------------Çavuşoğlu ve Boukadoum'un ikili görüşmesi
-Heyetler arası toplantıdan görüntü
Kaynak: DHA