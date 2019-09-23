Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü
Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
23.09.2019 18:33
Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.
Kaynak: DHA