Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü

Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

23.09.2019 18:33
Çavuşoğlu, cezayir dışişleri bakanı sabri boukadoum ile görüştü

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

Kaynak: DHA
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