Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

09.10.2019 16:51
Çavuşoğlu, cezayir'de osmanlı mirası keçiova camisi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu'nun Keçiova Camisi ziyaretinden görüntüler


Kaynak: DHA
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