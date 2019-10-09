Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildiCezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

09.10.2019 18:11
Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi

Cezayir, (DHA)- Cezayir'de resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA
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