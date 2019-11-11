Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı
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Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.

11.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:51
Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı , Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.

Kaynak: AA
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