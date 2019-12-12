Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT
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Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın açıklaması RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

12.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:02
Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları

Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın açıklaması RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü. Çavuşoğlu ve Bourita, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT
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