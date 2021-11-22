Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoev ile görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu Stoev'e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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