Çavuşoğlu: Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz

31.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder" dedi.

Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Bulgaristan'dan gelen taziye ve dayanışma mesajları için teşekkürlerini ileterek, "Bulgaristan bizim için sadece komşu değil, müttefik ve dost bir ülke" dedi.

İki ülkenin karşı karşıya kaldığı sınamalar ve zorluklar bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu "Birlikte çalıştığımız zaman bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi de gösteriyoruz. Örneğin kaçak göçle mücadelemiz gerçekten örnektir ve bu konudaki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Ama sadece sınamalarla mücadelede değil her iki ülkenin ve halkının yararına olan alanlarda da adımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞABİLİRİZ"

"İkili ticaretimizi geliştirmemiz lazım. Sürekli artıyor ama potansiyelimizin gerisindeyiz. 10 Milyar dolar hedefine ulaşabiliriz. Burada güzel olan ticaretimizin dengeli olması" diyen Çavuşoğlu, Türk firmaların Bulgaristan'daki yatırımlarını artırmasından memnun olduklarını belirterek, artışın Bulgaristan'a duyulan güven ve Bulgar yönetiminin verdiği destek sayesinde ortaya çıktığını dile getirdi. Ayrıca, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk firmalarıyla görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Çok önemli firmalarımız değişik alanlarda çok ciddi yatırımlar yapmışlar ve biz bundan mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımların artması için de elbette biz de kendilerini teşvik edeceğiz" dedi.

Turizmin önemine de değinen Çavuşoğlu, vize kolaylıkları sağlanmasıyla çok daha fazla Türk vatandaşının Bulgaristan'a gideceğini düşündüğünü belirtti.

"BULGARİSTAN'IN TÜRKİYE'YE YÖNELİK TUTUMUNDAN DA MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) içinde Bulgaristan'ın oynadığı pozitif rolün farkında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bulgaristan'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundan da memnuniyet duyuyoruz. 2018 yılında Bulgaristan'ın üstlendiği AB dönem başkanlığı bize göre en aktif dönem başkanlığıydı. En azından 18 yıldır benim hatırladığım dönem başkanlıkları arasında söyleyebilirim ki gerçekten Bulgaristan'ın objektif, yapıcı, dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi, Sayın Başbakan'ın da açık sözlü olması sebebiyle biz Bulgaristan'ın bu rolünü destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Enerji alanındaki iş birliğimizi devam ettireceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Bulgaristan ve Türkiye olarak enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk. Bu alandaki iş birliğimizi önümüzdeki süreçte de arttıracağız" dedi.

"AVRUPA'NIN İSTİKRARI, GÜVENLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

"Bugün üyesi olmasak da Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa'nın istikrarı, güvenliği ve ekonomik kalkınması bizim için önemlidir" diyen Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"AB küresel bir aktör olmak istiyor, fakat kabul etmemiz lazım ki AB'nin kendi içindeki tartışmalar ya da bugüne kadarki izlediği politikalar konusunda eksiklikler ya da başarısızlıklar var. Dolayısıyla AB'de bu politikaları gözden geçirip bir yenilenme sürecine de gitmek istiyor. Bunların bazıları özellikle aday ülkeleri memnun ediyor, bazıları da etmiyor. Ama kimin ne kadar memnun olduğu önemli değil, bu politikaların ne kadar başarılı olup olmadığı önemlidir. Dolayısıyla özellikle genişleme politikası konusunda bocalayan, karar veremeyen, Fransa'nın da yeni teklifleriyle daha karmaşık hale gelen AB'nin bu genişleme politikasının, gerçek anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama bizim AB ile ilişkilerimiz sadece genişlemeyle ya da tam üyelikle ilgili değil. Bugün kaçak göçle mücadeleden tutun terörizmle mücadeleye kadar birçok alanda iş birliğimiz var. Dolayısıyla bu alanlardaki görüşlerimizi ve de beklentilerimizi ifade eden bir mektup gönderdim. Diğer bölgesel konulardaki görüşlerimiz de aynı şekilde mektubun içinde var."

"HOŞGÖRÜSÜ OLMAYAN AKIMLARLA MÜCADELE ETMEZSEK ORTAK DEĞERLERİMİZ AŞINMAYA DEVAM EDER"

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağının yırtılması eylemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza yönelik tavrı elbette kabul edilemez. O nedenle gerekli tepkimizi gösterdik ama bunu takipçisi olacağız. AP'nin yaptırımla ilgili bir süreç başlattığını görüyoruz ve neticesini takip edeceğiz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı önemli buluyoruz" dedi ve söz konusu ırkçı milletvekili hakkında yapılan 'neo-Nazi' tanımına katıldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır ancak unutmayalım ki aynı ırkçılar, Yahudi düşmanıdır. Diğer etnik kökenlerden olanlardan da nefret ediyorlar. Bunu tersine çeviremezsek biz sorumlu kişiler olarak bu Avrupa'nın geleceği için felaket olur."

Çavuşoğlu, dünkü çirkin olayın bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesini yaparak, konunun takipçisi olarak gerekli adımları atacaklarını söyledi.

"VUHAN'DAN TOPLAM 49 KİŞİ GELECEK"

Koronavirüsünün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki vatandaşların tahliyesine de değinen Çavuşoğlu, "Vuhan kentinde 34 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla, Sağlık Bakanlığıyla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Nasıl getirebiliriz. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığımızın da desteğiyle uçak tedariki dahil tüm hazırlıklarımızı yapmıştık" dedi.

Ayrıca, "Biz hazırlıklarımızı yaptık. Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu. Sonunda uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı oradan getireceğiz. Sadece bizim vatandaşlarımız değil bizden ricacı olan kardeş ve dost ülkeler de oldu" diyen Çavuşoğlu, 34 Türk vatandaşıyla, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 de Arnavutluk'tan olmak üzere toplam 49 kişinin bu uçakla Vuhan'dan alınıp Türkiye'ye getirileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA