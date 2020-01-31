Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.

31.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:13
Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti 'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, TİKA'nın restorasyonunu yaptığı Banyabaşı Camii ve Bulgaristan Başmüftülük ziyaretinde bulunarak müftülerle sohbet etti. - SOFYA

Kaynak: İHA
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