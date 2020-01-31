Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
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Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

31.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06
Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Rumen Radev ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti 'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. - SOFYA

Kaynak: İHA
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