Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

31.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. - SOFYA

Kaynak: İHA