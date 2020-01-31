31.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:47

Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü

Bulgaristan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'da, Başbakan Boyko Borisov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ekonomik ve ticari alanda işbirliğimizi daha da ilerletecek adımları ele aldık. Bulgaristan'la birlikte yapacağımız çok iş var" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE GÖÇ BASKISI YOK, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Türkiye ile ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişmesi Bulgar dış politikasının önemli bir unsurudur" dedi ve iki tarafın izlediği yoğun siyasi diyalogun iyi komşuluk ve saygı ilkelerine dayandığını vurguladı. Borisov, Davos'ta görüşmeleri ve Türk Akımı proje açılışına vurgu yaparak, son dönemlerde iki ülke arasında olumlu atmosferin pekiştiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı temaslarına vurgu yaptı.

Borisov, kapı komşusu Türkiye'nin müttefik, komşu, dost ülke ve AB'de önemli partner olarak Avrupa'da göç baskısı ve terörle mücadelede etkin rol aldığını, enerji güvenliği, altyapı, tarım ve ekonomide büyük katkı sağladığını belirtti. "Türkiye'nin AB ile göç anlaşmasını uygulamasına yüksek değer biçiyoruz. Bu alanda ülkemizde göç baskısı sıfır, sınırımızda yasadışı göç yok" diyen Borisov, Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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