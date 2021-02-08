Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

08.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:30
Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile bir görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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