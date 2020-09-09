- Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Mali'nin terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik"
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- Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Mali'nin terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik"

- Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Mali'nin terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Mali'nin özellikle de terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik" dedi.

09.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:52

- Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Mali'nin terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik"

BAMAKO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Mali'nin özellikle de terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu Bamako'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mali bizim için dost ve kardeş ülkedir. Mali'nin istikrarı ve güvenliği, huzuru, bizim için de önemlidir. Batı Afrika olduğu gibi tüm Afrika için de önemlidir" dedi.

"Bugüne kadar Mali'nin özellikle de terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik" diyen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde gerek buradaki BM misyonuna gerekse G5 Sahel grubuna da desteklerimizi bugüne kadar aktardık" şeklinde konuştu.

Mali'nin içinden geçtiği şu günlerde özellikle Mali halkıyla olan dayanışmayı göstermek için geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün gerek Konseyle gerek BM misyonu, ECOWAS misyonu ve de Afrika Birliği temsilcileriyle görüşerek bundan sonraki geçiş sürecinde ve sonrasında Mali'ye nasıl destek verebiliriz bunları Türkiye olarak görüşmek için geldim" diye konuştu.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "En son Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretine refakaten buraya gelmiştim. Bugün bir kere daha Mali'de olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

- Çavuşoğlu: 'Bugüne kadar Mali'nin terörle mücadelesinde Türkiye olarak çok destek verdik'

Kaynak: İHA

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