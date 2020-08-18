Çavuşoğlu: Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha da iyisini yapmalıyız DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Venezuela'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ticaretten tarıma, inşaattan sağlığa, turizmden eğitime uzanan belirli alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirmenin yollarını görüştük" dedi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, herkesi mutlu eden sembolik önemli projenin açılışına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Görüşmemizde de bahsettiğim gibi benzer projeler gerçekleştirerek ve kalkınma projelerine destek vererek, TİKA uzun yıllardır Venezuela'da çok aktif çalıştı. Fakat, TİKA'nın özellikle sağlık sektöründeki faaliyetlerinden gurur duyuyoruz. (Koronavirüs) Pandemiden sonra bu alandaki iş birliğimiz daha da önemli hale geldi. Geçen yıl 2 Türk doktor Venezuela'yı ziyaret etti ve Venezuelalı meslektaşlarının danışmanlığında sağlık sektörü için yol haritası hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla buraya geldiler" dedi. Bakan Çavuşoğlu, bu yol haritası kapsamında, bir hastanedeki yenidoğan ünitesinin ve bir başka hastanede de acil servis ünitesinin TİKA tarafından donatıldığını ifade ederek "Bildiğiniz gibi aynı zamanda tıbbi yardımda bulunduk. Umuyoruz ki hem bu yardım hem de bu ünitelere bağışlanan ekipmanlar Venezuela halkının sağlığına katkıda bulunacak. Söylemeye çalıştığım şey, bu ünitede doğan her bebek, hayatının en başından beri Türkiye ve Venezuela arasındaki ortaklığın gücünü hissedecek" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu ayrıca TİKA'ya da teşekkür ederek, "TİKA bizim gururumuz" dedi.

Çavuşoğlu basın açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ticaretten tarıma, inşaattan sağlığa, turizmden eğitime uzanan belirli alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirmenin yollarını görüştük. Ayrıca, özel sektörümüz Venezuela'da iş yapmak için çok istekli. Bu yüzden onlara ticaret ve yatırım dostu bir ortam sağlamak için birlikte çalıştık. Eminim bugün imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ilişkilerimizin ve işbirliklerimizin hukuki temelini daha da güçlendirecektir. Biliyorsunuz ki ticaret anlaşmasını daha önce imzaladık ve onaylanmak üzere. Bu anlaşma ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için çok önemli. Ekonomik ilişkilerimizde çok büyük bir potansiyel var. Salgına rağmen ticaret hacmimiz bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Buna devam etmeliyiz. Söylediğim gibi ülkeye yatırım yapmakla ilgilenen birçok şirket var. Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha da iyisini yapmalıyız. Aslında daha iyisini yapabileceğimiz tüm bu alanları görüştük. Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY) Karakas'a uçuşlarını yeniden başlatmak istiyor, aslında THY havalimanlarınızı açtığınızda uçacak ilk uçak olmak istiyor."

Ayrıca Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Bu daveti Maduro'ya ziyaretinde ileteceğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin de mevkidaşı Arreaza'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

'4 ANLAŞMA İMZALADIK'

Bakan Çavuşoğlu, anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu, "Venezuela Dışişleri Bakanı dostum Arreaza'yla ilgili Bakanların da katılımıyla kapsamlı bir görüşme yaptık. Ortak Bildiri ile kültür,arşivler &Türk kürsüsü konularında 4 anlaşma imzaladık. TİKA hastanemiz dahil Venezuela'ya sağlık alanında desteğimiz salgın sonrasında da devam edecek" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA