Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık." açıklaması yaptı.