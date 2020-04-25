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Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.

25.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:21
Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık." açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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