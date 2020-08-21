Çavuşoğlu: "Bugün bir milattır"
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Çavuşoğlu: "Bugün bir milattır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşfin Türk milletinin refah seviyesinin yükselmesine vesile olacağını belirterek, "Türkiye, sırtında kambur olarak sürdürdüğü cari...

Çavuşoğlu:
21.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşfin Türk milletinin refah seviyesinin yükselmesine vesile olacağını belirterek, "Türkiye, sırtında kambur olarak sürdürdüğü cari açıktan kurtulacak. Enerjiye aktardığı sarfiyatı kendi milletine hizmet olarak sunacak. Yaşam standartları yükselecek. Bu sebeple bugün bir milattır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Karadeniz'deki yeni keşif tüm Türkiye'de heyecan uyandırdı. Türkiye'nin Karadeniz'de Fatih sondaj gemisiyle 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulmasına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'dan açıklama geldi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Yıllardır hep şunu düşündük. Etrafımızdaki coğrafyalar olan Suriye, Irak ve İran'da petrol var Azerbaycan'da doğalgaz ve petrol Romanya sınırlarımızda kıta sahanlığımızda doğalgaz rezervleri ama Türkiye yıllarca bu çerçevenin içinde kalan ana karasıyla; mavi vatanıyla içinde kalan bölgede bir türlü olumlu netice alamamıştı. Geriye dönüp baktığımız zaman hep içimizdeki düşüncelerimiz; mutlaka bizim ülkemizde de var, ama biz bulamıyoruz. Bir gün inşallah bulacağız temennisiyle hep bugünü bekledik. Çok şükür Rabbimize ki bugünü bize gösterdi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde son yıllarda ülkemiz gerçekten Bambaşka bir sürecin içerisinde çok çok büyük devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçmişte bu ülkede Anadolu coğrafyasında Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de yüzlerce kuyu açıldı. Ama açılan kuyular ve yapılan sondajlar hep yerli ve milli olmayan şirketlerle dışarıdan hizmet almak suretiyle yapmış olduğumuz araştırmalardı. Her araştırmanın neticesi olarak olumsuz bir tabloyla karşılaştık. İlk defa bundan birkaç yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatı dönemin Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak, İngilizlerle kıran kırana pazarlık yaşamak suretiyle Türkiye bir sondaj gemisine kavuştu ve akabinde bu filosunu çoğalttı. Şimdi iki sismik gemimiz 3 adet de sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Fatih sondaj gemimizin Karadeniz bölgesinde yapmış olduğu sondaj çalışmasında yaklaşık 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine Türkiye kavuşmuş oldu. Rabbimize şükürler olsun ülkemiz milletimize müjdeler olsun. Bundan sonraki süreçte gerek o bölgede gerekse kara vatanımızda mutlaka bununla alakalı olarak araştırmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye cari açık bağlamında kambur olarak sürdürdüğü bu sarfiyatı enerjiye aktardığı tutarı; kendi milletine hizmet olarak yaşam standardını kaliteleştiren bir ülke olarak sunmaya devam edecek. Bugün bir milattır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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