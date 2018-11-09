Çavuşoğlu: "Bugün Batıda Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, İslam ve Göçmen Düşmanlığı Had Safhada"
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanmasından detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanmasından detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.