Çavuşoğlu: "Bugün Batıda Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, İslam ve Göçmen Düşmanlığı Had Safhada"

Çavuşoğlu: "Bugün Batıda Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, İslam ve Göçmen Düşmanlığı Had Safhada"

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanmasından detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanmasından detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

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