Çavuşoğlu: "Bu gece 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi'nin video konferans toplantısının ardından AA'ya özel açıklamalarda bulundu.
22.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi'nin video konferans toplantısının ardından AA'ya özel açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız"
Kaynak: AA