: Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi

12.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Kaynak: AA

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