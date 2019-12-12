Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi
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Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

12.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:08
Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi

Dışişleri Bakanı 'nun, Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi
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