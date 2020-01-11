: Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)

11.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:28

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Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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