Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3) - Haber

Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)

Salondan görüntüler Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

11.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:28
Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)

Salondan görüntüler

Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı , Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler