Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)
İmza Töreninden görün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
11.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:08
İmza Töreninden görün
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA