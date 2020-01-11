Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)
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Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)

İmza Töreninden görün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

11.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:08
Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)

İmza Töreninden görün

Dışişleri Bakanı 'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)
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