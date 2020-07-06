Çavuşoğlu, Borrell ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konularda AB'nin ara buluculuğuna destek verebileceklerini belirterek, "Yeter ki AB dürüst bir ara bulucu olsun. Üyelik dayanışması yerine tarafsız davransın, biz AB ile çalışmaya varız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konularda AB'nin ara buluculuğuna destek verebileceklerini belirterek, "Yeter ki AB dürüst bir ara bulucu olsun. Üyelik dayanışması yerine tarafsız davransın, biz AB ile çalışmaya varız." dedi.

Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin AB ile daha pozitif bir atmosfer yaratarak ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, iki tarafın ve AB ülkelerinin Türkiye ile göç, Libya, Balkanlar gibi birçok uluslararası konuda birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Almanya'nın dönem başkanlığından beklentileri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "AB'nin ortak değerleri ve objektif kriterler çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye-AB ilişkilerini rehin aldığını söyleyen Çavuşoğlu, bunun AB ve Türkiye için haksızlık olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Son zamanlarda bir de Fransa var. Fransa'nın da derdi başka. Başka konularda Türkiye'ye kızgınlığı olduğu için bunu AB'ye taşıması, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tıkanmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusuna değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem kendi hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakla mükellef olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, KKTC olarak biz paylaşmaya, iş birliğine varız ve bunun için diyalog başlatmaya hazırız. Yeter ki burada hakkaniyet ölçüsünde paylaşmayı bilelim." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatını hatırlatan Çavuşoğlu, 2016'dan bu yana Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini, AB'nin ise getirmediğini söyledi. Çavuşoğlu, pandeminin etkisiyle dünya genelinde çok sayıda insanın açlık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalacağını belirtti ve bu konuda iş birliğinin önemine işaret etti.

AB'nin güvenli ülkeler listesi

AB'nin Kovid-19 salgını nedeniyle oluşturduğu güvenli ülkeler listesini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer AB gerçekten objektif kriterler çerçevesinde bir karar alsaydı buna büyük saygı duyardık. Ama AB bu kriterlere hiç uymayan, bazı üye ülkelerin bastırmasıyla Afrika'da veya ötesinde hiç şeffaf bilgiler gelmeyen ve koronavirüs bakımından durumu çok vahim olan ülkeleri güvenli ülke listesine alıp Türkiye'yi almadığı zaman o zaman bizim AB'nin adil davranmadığını söylemek hakkımız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bilgilerini şeffaf şekilde AB'nin mekanizmalarına ve Dünya Sağlık Örgütüne gönderdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Almanya'nın öncülüğünde aşamalı bir adım atacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda AB'nin hakkaniyetli düşünmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"AB'nin ara buluculuğuna destek veririz"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları hakkındaki bir soru üzerine, "Sorunun esas kaynağı bugüne kadar Rum kesiminin, KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin tüm uyarılarına uymadan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarak başlattığı tek taraflı sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarıdır. Bu konuda AB'yi de çok uyardık ve uyarılarımız dikkate alınmadığı için sismik araştırmalara ilaveten sondaj gemilerini gönderdik." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada esneklik gösterebilmemiz için Kıbrıs Türk halkının hidrokarbon gelirlerindeki haklarının garanti altına alınması lazım. Bunun yöntemi hakkaniyetli gelir paylaşımının tesis edilmesi. Bu konuda KKTC'nin teklif var. Bir komisyon kurulabilir. Bugün ilave alternatif çözümler konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Bunlar AB mekanizması olabilir, özel şirketler üzerinden olabilir."

Çavuşoğlu, Rumların AB'den koşulsuz destek görerek şımardığını belirterek, AB'yi çözümün tarafı olmaya çağırdı. Doğu Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere Rum kesimi hariç tüm ülkelerle iş birliğine, diyaloğa hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde kimse Türkiye'ye bir şey dikte etmesin." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bu konularda AB'nin ara buluculuğuna biz de destek veririz. Kıbrıs konusunda ve diğer konularda. Yeter ki AB dürüst bir ara bulucu olsun. Üyelik dayanışması yerine tarafsız davransın, biz AB ile çalışmaya varız." diye konuştu.

"İki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin"

Çavuşoğlu, AB'nin teknik konularla siyasi konuları birbirine şart olarak koşmamasını istedi. Göç konusunu örnek gösteren Çavuşoğlu, "Göç konusunu Doğu Akdeniz'e bağlarsanız bu konuyu nasıl çözeceğiz." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin göç ve mülteciler konusunda Yunanistan'ı kınadığını anımsatan Çavuşoğlu, AB'nin ise "Yunanistan bizim sınırlarımızı koruyor, insanları öldürse de botları batırsa da hakkıdır, destekliyoruz" dediğini aktardı.

Türkiye'nin göç konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini, AB'nin ise getirmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bunu yaparken başka şartlar koşmadı, başka konuları gündeme getirmedi. AB şartları yerine getirmedi. Şimdi göç konusunu yeniden gözden geçirelim diyorsunuz ama 'İlerleme katedebilmemiz için Rum kesimin endişelerini gider' diyorsunuz. Hiçbir alakası yok. O zaman biz de başka şartlar koşalım. Bu ortak bir sorun. Birlikte çözüm bulmamız gerekiyor."

Çavuşoğlu, konu tıkandığında çözüm bulmanın mümkün olmayacağını ifade ederek, "O zaman 'Türkiye bizi tehdit ediyor, göçmenleri durdurmuyor' diye eleştirmeyeceksiniz. Türkiye artık gitmek isteyenleri durdurmama kararını uygulamaya devam edecek. Bunlar tehdit değil. İki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin. Bu AB'nin de çıkarına değil, bizim de değil." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye yönelik ilave yaptırım alması durumunda Türkiye'nin sahada, Akdeniz'de atacağı adımlar bulunduğunu, bunları çekinmeden atacağını söyledi.

Borrell'e "Borel" hediye etti

Çavuşoğlu, basın toplantısının sonunda AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e Eti Maden tarafından üretilen el dezenfektanı "Borel" hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Borik asitten yapılıyor. Enerji Bakanımız (Borrell) isim hakkı talep etmesin diye bir 'L' harfini eksik yapmış. Dikkatine getirmek isterim." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA