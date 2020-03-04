Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)
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Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

04.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:05

Dışişleri Bakanı ile (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)
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