Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
04.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (2)
Kaynak: AA