Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez Görüşmeden detaylar Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez
Görüşmeden detaylar
Ülkeler arası anlaşma imzalanması
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.