Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW

Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez Görüşmeden detaylar Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

27.09.2019 00:41
Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez

Görüşmeden detaylar

Ülkeler arası anlaşma imzalanması

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
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