Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

02.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:02
Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı , (BM) Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile 'da görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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