Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi

02.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA