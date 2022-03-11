Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü

AA - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması İkilinin fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu ile Grandi'nin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması

İkilinin fotoğraf çektirmesi

Çavuşoğlu ile Grandi'nin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü

Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü

Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü

AA / Politika

Antalya Diplomasi Forumu, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Haberler

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