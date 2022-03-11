Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü
AA - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması İkilinin fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu ile Grandi'nin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması
İkilinin fotoğraf çektirmesi
Çavuşoğlu ile Grandi'nin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.