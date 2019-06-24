Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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